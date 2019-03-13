Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 düşüşle 808 bin 222 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında ticari süt işletmelerinin içme sütü üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşüşle 146 bin 63 tona geriledi. İnek peyniri üretimi 59 bin 175 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise aynı dönemde yıllık yüzde 0.4 düşüşle 615 ton oldu.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 3.4 düşüşle 90 bin 368 ton, ayran üretimi ise yüzde 5.5 düşüşle 50 bin 32 tona indi.

Ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü yağ oranı Ocak’ta ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarken, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 4.9 azaldı. (Grafik)

