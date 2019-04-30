Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB) Türkiye'nin Mart 2019 otel doluluklarının geçen yıla göre yüzde 5 azalarak yüzde 64,2 olduğu, oda fiyatlarının yüzde 4,6 artışla 63,3 avro olduğu bildirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü ilkbahara doluluklarda düşüşle girerken, oda fiyatlarındaki artış trendi devam etti. TÜROB, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR tarafından hazırlanan Mart 2019 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı.

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'nin Mart 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5 azalarak yüzde 64,2 oldu. Mart 2018’de bu oran yüzde 67,5 olmuştu. Mart 2019’da Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 4,6 artışla 63,3 avro olarak gerçekleşti. Mart 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 68,6 olurken, ortalama günlük satılan oda bedeli ise 104,3 avro olarak tespit edildi.

- Fiyatlar İstanbul ile yükseldi

İstanbul'un Mart 2018’de yüzde 73,6 olan doluluk oranı, Mart 2019'da yüzde 2,5 azalarak yüzde 71,8 olarak ölçüldü. İstanbul’da Mart 2019’da, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 77,3 avroya çıkarak 2018'e göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Mart 2018’de bu rakam 73,9 avro olmuştu.