FİNANS

Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye için çok önemli bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz" - "Önümüzdeki yıldan itibaren canlanacak olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha hareketlenme bekliyoruz. 2019 yılı sonu itibarıyla hem oda fiyatlarında hem doluluk oranlarında minimum yüzde 10-15’lerde artış öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB) Türkiye'nin Mart 2019 otel doluluklarının geçen yıla göre yüzde 5 azalarak yüzde 64,2 olduğu, oda fiyatlarının yüzde 4,6 artışla 63,3 avro olduğu bildirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü ilkbahara doluluklarda düşüşle girerken, oda fiyatlarındaki artış trendi devam etti. TÜROB, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR tarafından hazırlanan Mart 2019 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı.

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'nin Mart 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5 azalarak yüzde 64,2 oldu. Mart 2018’de bu oran yüzde 67,5 olmuştu. Mart 2019’da Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 4,6 artışla 63,3 avro olarak gerçekleşti. Mart 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 68,6 olurken, ortalama günlük satılan oda bedeli ise 104,3 avro olarak tespit edildi.

- Fiyatlar İstanbul ile yükseldi

İstanbul'un Mart 2018’de yüzde 73,6 olan doluluk oranı, Mart 2019'da yüzde 2,5 azalarak yüzde 71,8 olarak ölçüldü. İstanbul’da Mart 2019’da, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 77,3 avroya çıkarak 2018'e göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Mart 2018’de bu rakam 73,9 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2 artış yaşandı ve 55,5 avro olarak ölçüldü. Mart 2018’de bu rakam 54,4 avro olmuştu. Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında doluluk oranı yüzde 68,2’den yüzde 67,3’e gerilerken, ortalama günlük satılan oda bedeli 71,2 avrodan 76 avroya, oda başı elde edilen gelir 48,5 avrodan 51,1 avroya yükseldi.

- Antalya’da oda bedeli aynı kaldı

Antalya’da Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak, yüzde 58,4 oldu. Mart 2018’de bu oran yüzde 60,2 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47,8 avro olarak Mart 2018 ile aynı kaldı.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler geçen yıla oranla yüzde 3,1 düşüşle ve 27,9 avro olarak gerçekleşti. Mart 2018’de bu rakam 28,8 avro olmuştu. Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında doluluk oranı 57,7’den yüzde 59,4’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 45,5 avrodan 44,7 avroya gerilerken, oda başı elde edilen gelir çok hafif artışla 26,2 avrodan 26,5 avroya yükseldi.

- Anadolu şehirleri yavaşladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ilk üç aylık rakamlara göre, kitle turizminde ve yurt dışı pazarlardan beslenen merkezlerde artışlar göründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Ancak geri kalan kısımlarda, özellikle de iç turizm ve normal yurt içi kaynak pazarlardan beslenen şehirlerde maalesef durumlar o derece parlak gözükmüyor. Ancak her şeye rağmen, TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye için çok önemli bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren canlanacak olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha hareketlenme bekliyoruz. 2019 yılı sonu itibarıyla hem oda fiyatlarında hem doluluk oranlarında minimum yüzde 10-15’lerde artış öngörüyoruz.”

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