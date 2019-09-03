ODD - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.66 daralarak, 440 bin 428 adetten 239 bin 317 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2019 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 43.94 azalarak, 344 bin 870 adetten, 193 bin 320 adete, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 51.86 daralarak, 95 bin 558 adetten 45.997 adete indi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında da yüzde 23.58 düşüşle 26 bin 246 adete, otomobil satışları yüzde 20.14 düşüşle 21 bin 544 adete ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 36.2 düşüşle 4 bin 702 adete geriledi.

Aylık bazda;

- 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45.2

- 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 47.5

- 2000cc üstü otomobillerde yüzde 37.4 azalış yaşandı.

Bu dönemde 109 adet elektrikli ve 6 bin 107 adet hibrit otomobil satıldı.

Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek

paya yüzde 37.32 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 149 adet ile sahip oldu.

Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.12’ye gerilerken, otomatik

şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.59’a yükseldi.

Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.26’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62.4 pay ve 120 bin 630 adet ile C segmenti ulaştı. (Grafik - Tablo)