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ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk çeyrekte yüzde 44.16 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 44.16 daralarak 88 bin 469 adete geriledi.

İstanbul, 3 Nisan (DHA) - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 44.16 daralarak 88 bin 469 adete geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2019 yılı ilk çeyreğinde ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 43.74 düşüşle 68 bin 812 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 45.58 düşüşle 19 bin 657 adete geriledi.
Otomobil satışları, Mart ayında geçen yıla göre yüzde 35.4 azalarak 38 bin 628 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 35.98 azalarak 10 bin 593 adete geriledi.
ODD verilerine göre, Mart ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 44.7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35.9 azaldı. Mart ayında 43 adet elektrikli ve 1,833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 35.44 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 386 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54.36’ya, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı da yüzde 63.58’e geriledi.
Otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.4 pay alan C (42 bin 243 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51.7 pay ve 35 bin 554 adet) oldu.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72.12 pay ile van (14 bin 176 adet), ardından yüzde 12.12 pay ile kamyonet (2,382 adet), yüzde 8.44 pay ile minibüs (1,659 adet) ve yüzde 7.33 pay ile Pick-up (1,440 adet) yer aldı.

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