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ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın Mayıs ayında yüzde 55 daralarak 33 bin 16 adete geriledi.

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın Mayıs ayında yüzde 55 daralarak 33 bin 16 adete geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Mayıs ayında otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.6 düşüşle 27 bin 126 adede indi. Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 62.07 düşüşle 5 bin 890 adete geriledi.
Otomobil satışları, yılın ilk beş ayında ayında geçen yıla göre yüzde 48.71 azalarak 120 bin 354 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 52.56 azalarak 32 bin 102 adete geriledi.
ODD verilerine göre, Mayıs ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35.1 azaldı. Mayıs ayında 76 adet elektrikli ve 3,860 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36.67 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 44 bin 132 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55.26’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı da yüzde 65.52’ye ulaştı.
Mayıs ayı sonunda, otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62.8 pay alan C (75 bin 602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51.7 pay ve 62 bin 198 adet) oldu.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71.50 pay ile van (22 bin 953 adet), ardından yüzde 12.61 pay ile kamyonet (4,048 adet), yüzde 8.41 pay ile minibüs (2,701 adet) ve yüzde 7.48 pay ile Pick-up (2,400 adet) yer aldı. (Grafik - Tablo)

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldıODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldıODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldıODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

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