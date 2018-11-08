Odeabank üst yönetiminde sorumluluk alanları değişti 

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Odeabank’ın üst düzey yönetiminde yer alan Mehmet Gökmen Uçar, Alpaslan Yurdagül ve Yalçın Avcı’nın sorumluluk alanlarında değişikliğe gidildi.
Odeabank’ta Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Gökmen Uçar, Finans, Finansal Kontrol ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yurdagül, Genel Müdür Vekili ve Kredi Tahsis’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal ve Ticari İşkolu ile KOBİ Bankacılığı İşkolu “Ticari Bankacılık” adı altında birleştirildi.
Yalçın Avcı, Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. (Fotoğraflı)
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