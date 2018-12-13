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Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

 Ödeme Sistemleri Dergisi PSM, onuncu yılında “Ödeme dünyasının Oscar’ları” olarak nitelendirdiği “PSM AWARDS”’ ile ödeme sistemleri sektörünün en başarılı ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirdi.

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Ödeme Sistemleri Dergisi PSM, onuncu yılında “Ödeme dünyasının Oscar’ları” olarak nitelendirdiği “PSM AWARDS”’ ile ödeme sistemleri sektörünün en başarılı ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirdi.
NCR Türkiye ve Visa’nın özel ödül sponsorluğunu üstlendiği programa Türkiye’nin önde gelen bankaları, FinTech şirketleri ve startup’lar tarafından 50’ye yakın başvuru yapıldı. Yarışmanın başvuru gelirleri ise Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Yarını İnşa Et” eğitim programına bağışlandı.
PSM AWARDS kapsamında “En İnovatif Ürün Ödülü”, Verifone Perakende Çözümü ile Verifone Türkiye’nin oldu. “En İyi Ödeme Sistemleri Altyapısı Ödülü”ne, Masterpass uygulamasıyla Mastercard Türkiye layık görüldü.
“Müşteri Odaklılık Ödülü”, BonusFlaş uygulamasıyla Garanti Ödeme Sistemleri’ne verildi. Türkiye İş Bankası, Alternatif Ödeme Yöntemleri ve Kart Şemaları ile “En İyi Online Ödeme Çözümü Ödülü”nün sahibi oldu.
“En İyi Mobil Ödeme Çözümü Ödülü”, CeptePOS ürünüyle Ödeal’a gitti. “Yılın Teknoloji Sağlayıcısı Ödülü”ne ise iSAFE ürünüyle Verisoft hak kazandı.
PSM AWARDS kapsamında Visa tarafından “Yılın Startup’ı” kategorisinde verilen özel ödül, EDU Card uygulamasıyla Papara’nın oldu.
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, PSM ile aralarında özel bir bağ olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Bugün burada bulunan ödeme sistemleri ekosisteminin birbirinden kıymetli ve sektöre yön veren oyuncularının, PSM’nin yıllar içinde yarattığı samimi bağ sayesinde bir araya geldiğini söyleyebilirim.
“BKM olarak 28 yıldır ödeme sistemlerinin değişimine yön veriyor, teknolojiyi takip ediyor, merakla öğreniyor, yeni ürün ve hizmetlerle hem tüketiciye hem sektöre katkı sunuyoruz.
“Biz ve bizim gibi ödemeler sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların rota belirleme noktasında her ay ekosisteme dair en güncel bilgi ve verileri elde etmemizi sağlayan güvenilir bir kaynak ihtiyacını karşılayabilmemiz zaruri.
“Ödeme sistemlerinin bütün aktörleriyle birlikte sektörün vizyon kazanması yolunda değerli katkılar sunmaya odaklanan PSM’nin bu başarısında, editoryal ekibinin neredeyse tamamının ekonomi gazetecilerinden oluşmasının da önemli bir payı olduğunu düşünüyorum.”
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Visa’nın 60 yıl önce parayı elektronik hale getiren dünyanın belki de ilk FinTech’i olarak tanımlanabileceğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Visa olarak FinTech’lerin ödemelerdeki rolünü son derece önemsiyoruz. Esnek yapıları ve yenilikçi çözümleriyle erişilmesi güç kitlelerin finans sistemine kazandırılmasında ve ihtiyaçlarının karşılanmasında kilit bir rol üstleniyorlar.
“Elektronik ödemelerden yararlanabilen müşteri segmentlerini artırabilmek sektörümüzün önemli bir hedefi. FinTech’lerin de yardımıyla bu kitlelere ulaşabileceğimizi ve sektörün nakitten alacağı payı tüm oyuncuların el birliğiyle yukarı çekebileceğimize inanıyoruz."
PSM AWARDS sponsorlarından NCR Türkiye tarafından verilen “Ödeme Sistemleri Sektöründe Kadın İstihdamına Katkı Sağlayan Şirket” özel ödülünün sahibi ise yüzde 63’lük kadın çalışan oranıyla UPT oldu.
UPT’ye ödülünü veren NCR Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Işıl Hasdemir, teknoloji sektöründe kadın istihdamının önemini belirtti ve şöyle devam etti:
“Türkiye’de kadınların işgücüne katılımıyla ilgili istatistikler maalesef dünya ortalamasının hayli gerisinde. Buna göre tam zamanlı çalışanların sadece yüzde 22’si kadın.
“Şirketlerimizin sadece yüzde 5’inde üst düzey kadın yönetici var. Oysa küresel düzeyde ortalama yüzde 20 civarında.
“Ülkemizde üniversite mezunu olup da işsiz olan kadın oranı yüzde 22. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 5. Aslında fırsat eşitliği açısından yasal bir eksikliğimiz yok. Bu konudaki algıyı değiştirmek için bizlere, yöneticilere, şirket sahiplerine çok önemli görevler düşüyor.
“Kadınlara eşit fırsatlar sağlanması, hatta gerekirse pozitif ayrımcılık yapılması için işyerlerimizi bilinçlendirip, motive edelim.
“Sadece kadınlarımıza değil, ülkemize de sosyal ve ekonomik olarak pozitif değişimler getirecektir, emin olun.” (Fotoğraflı)

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