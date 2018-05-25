Ödeme kaydedici cihazlarda süre uzatımı

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) mali hafızası doluncaya kadar kullanılması için günlük kapanış (Z) raporlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) sunulması amacıyla tanınan süre 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle mevcut eski nesil ÖKC'lerin, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanılması için belirlenen şartlarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB'in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1 Temmuz'a kadar tanınan süre, 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına yönelik ÖKC'lerde gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin süre de 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e ötelendi. GİB, sunulacak bilgilerin format ve standardıyla bildirime ilişkin diğer usul ve esasları belirleyecek.

Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımlarıyla bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar gibi donanımların eski ve yeni nesil ÖKC'lerle bağlantısının sağlanması için tanınan süre ise 1 Nisan'dan 1 Ekim'e ertelendi.

