Ödeme kaydedici cihazlarda süre uzatımı

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) mali hafızası doluncaya kadar kullanılması için günlük kapanış (Z) raporlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) sunulması amacıyla tanınan süre 1 Ocak 2019'a kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB'in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1 Ekim'de biten süre, 1 Ocak 2019'a uzatıldı.
Perakende mal satışlarıyla hizmet ifalarına yönelik ÖKC'lerle gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin süre de 1 Ekim'den 1 Ocak 2019'a ötelendi.
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