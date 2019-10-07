“Ödeme teknolojilerini kullanan milyonlarca kullanıcının bilinçlenmesini sağlıyoruz”

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, “Hem içerik üretiyoruz hem de ürettiğimiz içeriğin arama motorlarında ön sıralarında yer alması için çabalıyoruz. Ödeme teknolojilerini kullanan milyonlarca kullanıcının bilinçlenmesini ve kendine güvenmesini sağlıyoruz.” dedi. BKM, finansal tüketicileri dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak üzere oyuncu Demet Evgar’la hayata geçirdiği “Palavra!” reklam kampanyasının devamı niteliğindeki ikinci reklam filmini izleyicilerle buluşturmak için etkinlik düzenledi. Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin mizahi bir üslupla anlatıldığı kampanya kapsamında daha önce “Palavra” şarkısını seslendiren ve klibin başrolünde yer alan Demet Evgar, bu kez “Sana Ne!” şarkısını bilgi güvenliğine yönelik farkındalığı artırıcı sözlerle seslendirdi. Etkinliğin açılışında konuşan Soner Canko, BKM olarak, ödeme teknolojileri dünyasında üzerimize düşeni yapıp, toplumu ödeme teknolojilerindeki sosyal mühendislik ve siber güvenlik konularında bilgilendirmek için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çekerek, bu nedenle üzerinde birkaç senedir çalıştıklarını, bilgigüvende adını verdikleri bir platform oluşturduklarını ifade etti.

Canko, ödeme teknolojileri deyince bilgi güvenliğinde akla gelen ilk iki tane kavramın sosyal mühendislik ve siber dolandırıcılık olduğunu dile getirerek, “Artık teknoloji vasıtasıyla bizlere akıl almayacak tekliflere ve önerilere sosyal mühendislik adını veriyoruz. Siber dolandırıcılık da bu şekilde. Bizler, teknoloji iyilik, gelişim için var sanıyorduk. Ama bugün teknolojinin dolandırıcılık için de var olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı. - “Arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması içi çabalıyoruz” Siber güvenliğin türlerini, saldırı yollarını, korunma yollarını anlattıklarını kaydeden BKM Genel Müdürü Canko, “Bunları düzenli, istikrarlı bir şekilde paylaşıyoruz. Arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabalıyoruz. Hem içerik üretiyoruz hem de ürettiğimiz içeriğin arama motorlarında ön sıralarında yer alması için çabalıyoruz. Ödeme teknolojilerini kullanan milyonlarca kullanıcının bilinçlenmesini ve kendine güvenmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

BKM olarak hayata geçirdikleri bilgiguvende.com’a yapılan ziyaretlerin, “Palavra!” kampanyasından sonra bir hayli arttığını ifade eden Canko, dijital dünyada böylesine fazla ayak izi bıraktığımız bir dönemde, BKM olarak bilgi güvenliğinin geri plana atılamayacak derecede önemli olduğunu her platformda vurguladıklarını belirtti. Canko, ödeme alışkanlıklarının değiştiğini, nakit kullanımının giderek azaldığını, günden güne hayatın her alanında daha fazla kart kullanıldığını anımsatarak, “Bu değişim dolandırıcılık yöntemlerine de yansıyor, sosyal mühendislik, siber dolandırıcılık gibi yeni dolandırıcılık türleri hayatımıza giriyor.” değerlendirmesinde bulundu. - "Dolandırıcılıkla mücadelede Avrupa’dan 10, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumdayız" BKM olarak bilgi ve teknoloji çağında toplumu bilinçlendirme konusunda çok ciddi adımlar attıklarının altını çizen Soner Canko, dolandırıcılık teşebbüslerinin yüksek olduğu sektörler de kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaları her geçen gün iyileştirdiklerini ifade etti.

Canko, dolandırıcılıkla mücadelede Avrupa’dan 10, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümünün sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapıldığını söyleyebiliriz. Bu sonuç, dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük işin kullanıcılara düştüğünü gösteriyor. BKM olarak www.bilgiguvende.com sayesinde bilgi güvenliğine dair doğru ve güvenilir içeriklerin kullanıcılarla buluşmasını ve farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Bu noktada sesimizin daha kuvvetli çıkması için sevgili Demet Evgar’la ses getiren projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” - “Dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz” Evgar’la hayata geçirdikleri ilk reklam filmi projesinin beklentilerinin de üzerinde bir yankı uyandırdığını söyleyen Canko, şöyle konuştu: “Kendisine bu projede bize destek vererek bilgi güvenliğiyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmamıza katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Palavra filmimiz 80 milyonun üzerinde izlenme elde etti, eminim ki ikinci filmimiz de müthiş sonuçlar doğuracak. Yine çok eğlenceli ve akılda kalıcı bir projenin ortaya çıktığını düşünüyorum. Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz.”