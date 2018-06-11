Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara çıktı.

Söz konusu gelişmede, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar yükselişle 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artışla 1 milyar 489 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 366 milyon dolar artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar oldu.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler açığının 5,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, mart ayı cari açık verisi 4 milyar 812 milyon dolardan 4 milyar 800 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 55 milyar 380 milyon dolardan 55 milyar 367 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

