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Ödemeler dengesi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

2017'nin ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da bu yılın ağustos ayında 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 461 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

Öte yandan, temmuz ayı cari açık verisi 21 milyar 751 milyon dolardan 1 milyar 778 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 54 milyar 560 milyon dolardan 54 milyar 640 milyon dolara revize edildi.

Ayrıca ödemeler dengesi istatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren yeni bir tablo olan "Tablo 7: Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti" eklendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Cari fazla Ödemeler Dengesi TCMB

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