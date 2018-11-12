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Ödemeler dengesi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:34 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi - On iki aylık cari işlemler açığı eylülde 52 milyar 329 milyon dolardan 46 milyar 58 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Bir önceki dönemde bu rakam 52 milyar 329 milyon dolar seviyesindeydi.

Eylülde 5 milyar 75 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2017'nin eylül ayında 588 milyon dolar açık vermişti.

Bu yılın eylül ayında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 825 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığı da 127 milyon dolar düşüşle 938 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 358 milyon dolar artarak 3 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 852 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 141 milyon dolar azalarak 855 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, 2017'nin aynı ayına göre 113 milyon dolar azalarak 102 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, ağustos ayı cari açık verisi 2 milyar 592 milyon dolardan 1 milyar 863 milyon dolara, on iki aylık cari açık da 51 milyar 125 milyon dolardan 52 milyar 329 milyon dolara revize edildi.

AAFinans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

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