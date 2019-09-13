FİNANS

Ödemeler dengesi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Cari işlemler fazlası temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti - 12 aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler fazlası temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Geçen yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2019'un aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 430 milyon ABD doları artarak 4 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon dolar artarak 665 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon dolar artarak 138 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, haziran ayı cari açık verisi 548 milyon dolardan 523 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise temmuzda cari işlemler dengesinin 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldıSanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.