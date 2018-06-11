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Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda 703 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 703 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon dolar artarak 703 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon dolar azalarak 160 milyon dolara ve net yükümlülük oluşumunun 105 milyon dolar düşerek 863 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 502 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 414 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 456 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, nisan ayında bankalar 339 milyon dolar, Genel Hükümet 250 milyon dolar ve diğer sektörler de 716 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda nisanda 7 milyar 726 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Söz konusu dönemde diğer yatırımlar altında; yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 893 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 17 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 668 milyon dolar ve 864 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 165 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 2 milyar 761 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Nisan2018 Nisan2018 Ocak-NisanA-CARİ İŞLEMLER HESABI-12.104-5.426-21.7991. İhracat53.49714.46457.2732. İthalat65.64319.92679.911 Mal Dengesi-12.146-5.462-22.6383. Hizmet Gelirleri9.5713.38511.8284. Hizmet Giderleri6.7311.9117.385 Mal ve Hizmet Dengesi-9.306-3.988-18.1955. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.6245231.9906. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.0152.0125.846 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-12.697-5.477-22.0517. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler59351252B.SERMAYE HESABI-2-425C.FİNANS HESABI-12.552-7.927-20.0468. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.2401601.3199. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.9658633.09710. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-264-778-17911. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu7.420-1.2801.66311.1. Hisse Senetleri1.238-414-83411.2. Borç Senetleri6.182-8662.49712. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.225-2.130-5.55212.1. Merkez Bankası00012.2. Genel Hükümet801612.3. Bankalar1.912-2.127-6.28012.4. Diğer Sektörler305-371213. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.3685.59610.87413.1. Merkez Bankası-41-10-3413.2. Genel Hükümet51-165-9813.3. Bankalar2.1593.8164.82513.4. Diğer Sektörler2.1991.9556.181 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4462.497-1.728D.NET HATA VE NOKSAN-8.2612643.780 GENEL DENGE7.815-2.761-2.052E.REZERV VARLIKLAR-7.8152.7612.05214. Resmi Rezervler-7.8152.7612.05215. Uluslararası Para Fonu Kredileri000(Bitti)

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