Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 703 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon dolar artarak 703 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon dolar azalarak 160 milyon dolara ve net yükümlülük oluşumunun 105 milyon dolar düşerek 863 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 502 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 414 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 456 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, nisan ayında bankalar 339 milyon dolar, Genel Hükümet 250 milyon dolar ve diğer sektörler de 716 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.