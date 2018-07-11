FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta 429 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 429 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 24 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 169 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 493 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 59 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda, mayısta 255 milyon dolarlık net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 234 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı da 607 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 160 milyon dolar ve 51 milyon dolar net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 1 milyar 482 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayısta 2 milyar 823 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Mayıs 2018 Mayıs 2018 Ocak-Mayıs A- CARİ İŞLEMLER HESABI -17.476 -5.885 -27.724 1.  İhracat 67.848 15.087 72.335 2.  İthalat 85.814 21.585 101.498    Mal Dengesi -17.966 -6.498 -29.163 3.  Hizmet Gelirleri 12.951 3.996 15.836 4.  Hizmet Giderleri 8.972 2.089 9.494    Mal ve Hizmet Dengesi -13.987 -4.591 -22.821 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.020 513 2.503 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 6.356 1.669 7.518    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -18.323 -5.747 -27.836 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 847 -138 112 B. SERMAYE HESABI -1 10 35 C. FİNANS HESABI -18.896 331 -19.808 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.466 428 1.747 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.323 857 3.928 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -108 115 -259 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 13.101 -900 763 11.1.  Hisse Senetleri 1.510 -24 -858 11.2.  Borç Senetleri 11.591 -876 1.621 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.343 2.678 -2.867 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet -218 0 16 12.3.  Bankalar 3.181 2.351 -3.931 12.4.  Diğer Sektörler 380 327 1.048 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.173 2.933 13.738 13.1.  Merkez Bankası -66 -7 -41 13.2.  Genel Hükümet -78 -51 -152 13.3.  Bankalar 503 533 5.357 13.4.  Diğer Sektörler 4.814 2.458 8.574   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.419 -6.206 -7.881 D. NET HATA VE NOKSAN -6.787 3.383 7.110   GENEL DENGE 5.368 2.823 771 E. REZERV VARLIKLAR -5.368 -2.823 -771 14.  Resmi Rezervler -5.368 -2.823 -771 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="http://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=cnnturk&url=https://www.cnnturk.com/yasam/gorenler-hayrete-dusuyor-iste-insan-yuzlu-kedi?page=1?utm_medium=referral&utm_source=mynet  " target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü " src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2666821/2666821-148x74.jpg"></span><span class="others-tile">Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü </span></a></div>
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