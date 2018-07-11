Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 429 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 24 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 169 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 493 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 59 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda, mayısta 255 milyon dolarlık net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 234 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı da 607 milyon dolar net artış kaydetti.