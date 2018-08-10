FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda 951 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 951 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 883 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 76 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 4 milyar 534 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 806 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 408 milyon doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 556 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 203 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde haziranda 6 milyar 988 milyon dolar rezerv azalışı yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Haziran 2018 Haziran 2018 Ocak-Haziran A- CARİ İŞLEMLER HESABI -21.298 -2.973 -31.247 1.  İhracat 81.689 13.569 85.837 2.  İthalat 104.271 17.957 119.436    Mal Dengesi -22.582 -4.388 -33.599 3.  Hizmet Gelirleri 16.602 4.381 19.982 4.  Hizmet Giderleri 10.957 1.996 11.756    Mal ve Hizmet Dengesi -16.937 -2.003 -25.373 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.513 448 2.951 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 8.016 1.456 9.001    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.440 -3.011 -31.423 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.142 38 176 B. SERMAYE HESABI 1 -4 31 C. FİNANS HESABI -24.560 4.466 -15.135 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.699 272 2.019 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.066 1.223 4.881 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 267 375 137 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 17.734 -508 216 11.1.  Hisse Senetleri 2.203 76 -782 11.2.  Borç Senetleri 15.531 -584 998 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.134 1.508 -1.396 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet -218 0 16 12.3.  Bankalar 3.117 1.959 -1.969 12.4.  Diğer Sektörler 235 -451 557 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.860 -3.026 10.798 13.1.  Merkez Bankası -72 -1 -42 13.2.  Genel Hükümet -251 -141 -295 13.3.  Bankalar 2.463 -1.735 3.606 13.4.  Diğer Sektörler 4.720 -1.149 7.529   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 3.263 -7.443 -16.081 D. NET HATA VE NOKSAN -5.663 455 8.322   GENEL DENGE 2.400 6.988 7.759 E. REZERV VARLIKLAR -2.400 -6.988 -7.759 14.  Resmi Rezervler -2.400 -6.988 -7.759 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="http://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=cnnturk&url=https://www.cnnturk.com/saglik/asiyi-reddeden-aile-sayisi-23-bine-ulasti?utm_medium=referral&utm_source=mynet" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Bakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/4971173/4971173-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Bakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir</span></span></a></div>
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştıKırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı
Fitch'ten flaş Türkiye açıklamasıFitch'ten flaş Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cari açık Ödemeler Dengesi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.