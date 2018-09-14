FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda 707 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 707 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 707 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 279 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 463 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 764 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 737 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 931 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon dolar ve 1 milyar 143 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 424 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Temmuz 2018 Temmuz 2018 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI -26.009 -1.751 -33.133 1.  İhracat 95.031 14.632 100.440 2.  İthalat 124.945 19.431 138.873    Mal Dengesi -29.914 -4.799 -38.433 3.  Hizmet Gelirleri 21.731 5.854 25.758 4.  Hizmet Giderleri 13.166 2.261 14.026    Mal ve Hizmet Dengesi -21.349 -1.206 -26.701 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.909 458 3.411 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9.029 1.050 10.073    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -27.469 -1.798 -33.363 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.460 47 230 B. SERMAYE HESABI 12 0 31 C. FİNANS HESABI -26.734 -1.192 -16.154 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.450 292 2.311 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.952 999 5.859 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -725 -252 111 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 17.274 -531 -315 11.1.  Hisse Senetleri 2.691 -463 -1.245 11.2.  Borç Senetleri 14.583 -68 930 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.467 909 -508 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet -208 10 26 12.3.  Bankalar 1.653 763 -1.216 12.4.  Diğer Sektörler 22 136 682 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.700 1.673 12.524 13.1.  Merkez Bankası -96 -17 -59 13.2.  Genel Hükümet -352 56 -248 13.3.  Bankalar -970 -20 3.586 13.4.  Diğer Sektörler 7.118 1.654 9.245   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 737 -559 -16.948 D. NET HATA VE NOKSAN -5.536 2.983 11.613   GENEL DENGE 4.799 -2.424 5.335 E. REZERV VARLIKLAR -4.799 2.424 -5.335 14.  Resmi Rezervler -4.799 2.424 -5.335 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="http://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=milliyet&url=http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/42481-yasam-unluler-ve-kardesleri/?utm_medium=referral&utm_source=mynet" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/9714251/9714251-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!</span></span></a></div>
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Anahtar Kelimeler:
cari açık Ödemeler Dengesi TCMB

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