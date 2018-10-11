Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 737 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Bu gelişmede, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolarlık artış ile yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolarlık azalış etkili oldu.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Bu dönemde, yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 24 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.