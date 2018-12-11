Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 699 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 491 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 82 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 1 milyar 353 milyon dolarlık, diğer sektörler 25 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet ise 2 milyar dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 2 milyar 605 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.