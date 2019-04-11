Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 486 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta 2018'de 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemine, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar 92 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.