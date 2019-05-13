FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, martta 965 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 965 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Martta yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma, Genel Hükümet 500 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise yurt dışı yerleşikler sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptı.

Diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar tutarında net çıkış görüldü. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış kaydetti.

Ayrıca, Türkiye'de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurt dışındaki mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3 milyar 75 milyon doları çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtıldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon dolar ve 91 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 789 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Mart 2019 Mart 2019 Ocak-Mart A- CARİ İŞLEMLER HESABI -16.230 -589 -1.944 1.  İhracat 42.784 16.400 44.813 2.  İthalat 60.011 17.316 47.884    Mal Dengesi -17.227 -916 -3.071 3.  Hizmet Gelirleri 8.600 3.226 9.028 4.  Hizmet Giderleri 5.484 1.928 5.844    Mal ve Hizmet Dengesi -14.111 382 113 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.471 606 1.634 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 3.802 1.776 3.927    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -16.442 -788 -2.180 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 212 199 236 B. SERMAYE HESABI 29 -1 26 C. FİNANS HESABI -11.701 835 -7.572 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.159 173 496 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.366 1.138 2.773 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 420 -326 -433 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.940 1.027 8.816 11.1.  Hisse Senetleri -420 -554 882 11.2.  Borç Senetleri 3.360 1.581 7.934 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.440 6.062 7.574 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet 16 -1 0 12.3.  Bankalar -4.153 4.863 7.552 12.4.  Diğer Sektörler 697 1.200 22 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.534 2.909 3.620 13.1.  Merkez Bankası -335 -16 -25 13.2.  Genel Hükümet 67 -91 -138 13.3.  Bankalar 637 176 -254 13.4.  Diğer Sektörler 4.165 2.840 4.037   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -4.500 -1.425 5.654 D. NET HATA VE NOKSAN 3.791 -4.303 -5.019   GENEL DENGE 709 5.728 -635 E. REZERV VARLIKLAR -709 -5.728 635 14.  Resmi Rezervler -709 -5.728 635 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div class="other-empty"></div>
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