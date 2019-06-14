FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda 578 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisanda 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon dolar ve 72 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 157 milyon dolar net kullanım sağladı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Nisan 2019 Nisan 2019 Ocak-Nisan A- CARİ İŞLEMLER HESABI -21.822 -1.334 -3.331 1.  İhracat 57.207 15.374 60.200 2.  İthalat 79.916 17.218 65.099    Mal Dengesi -22.709 -1.844 -4.899 3.  Hizmet Gelirleri 11.949 3.768 12.757 4.  Hizmet Giderleri 7.506 2.030 7.890    Mal ve Hizmet Dengesi -18.266 -106 -32 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.998 513 2.147 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.838 1.756 5.701    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.106 -1.349 -3.586 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 284 15 255 B. SERMAYE HESABI 25 -1 25 C. FİNANS HESABI -19.421 5.222 -1.993 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.320 -34 462 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.245 544 3.251 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -171 2.376 2.326 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.684 -2.143 6.598 11.1.  Hisse Senetleri -834 -78 804 11.2.  Borç Senetleri 2.518 -2.065 5.794 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -5.052 3.200 10.734 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet 16 0 0 12.3.  Bankalar -6.283 3.066 10.589 12.4.  Diğer Sektörler 1.215 134 145 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.589 1.919 5.666 13.1.  Merkez Bankası 152 -457 -482 13.2.  Genel Hükümet -99 -72 -210 13.3.  Bankalar 4.420 847 585 13.4.  Diğer Sektörler 6.116 1.601 5.773   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -2.376 -6.557 -1.313 D. NET HATA VE NOKSAN 4.428 3.752 -857   GENEL DENGE -2.052 2.805 2.170 E. REZERV VARLIKLAR 2.052 -2.805 -2.170 14.  Resmi Rezervler 2.052 -2.805 -2.170 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div></div>
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Anahtar Kelimeler:
doğrudan yatırımlar Ödemeler Dengesi TCMB

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