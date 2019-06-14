Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisanda 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.