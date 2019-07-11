FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta 204 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 204 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayısta 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 138 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 369 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 52 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 511 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Mayıs 2019 Mayıs 2019 Ocak-Mayıs A- CARİ İŞLEMLER HESABI -28.035 151 -3.142 1.  İhracat 72.237 16.916 77.126 2.  İthalat 101.505 17.622 82.683    Mal Dengesi -29.268 -706 -5.557 3.  Hizmet Gelirleri 15.837 4.473 17.186 4.  Hizmet Giderleri 9.685 2.170 9.910    Mal ve Hizmet Dengesi -23.116 1.597 1.719 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.520 548 2.697 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.592 1.967 7.783    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.188 178 -3.367 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 153 -27 225 B. SERMAYE HESABI 31 -6 19 C. FİNANS HESABI -18.521 -1.259 -3.222 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.750 632 1.094 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.930 836 4.143 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -56 -118 2.157 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 720 -574 5.847 11.1.  Hisse Senetleri -858 -138 666 11.2.  Borç Senetleri 1.578 -436 5.181 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.967 -2.620 8.129 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet 16 0 0 12.3.  Bankalar -3.929 -3.999 6.607 12.4.  Diğer Sektörler 1.946 1.379 1.522 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.598 -1.109 4.612 13.1.  Merkez Bankası 145 -5 -487 13.2.  Genel Hükümet -154 -126 -321 13.3.  Bankalar 4.958 -2.140 -1.519 13.4.  Diğer Sektörler 8.649 1.162 6.939   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -9.483 1.404 99 D. NET HATA VE NOKSAN 8.712 1.604 739   GENEL DENGE 771 -3.008 -838 E. REZERV VARLIKLAR -771 3.008 838 14.  Resmi Rezervler -771 3.008 838 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div></div>
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Anahtar Kelimeler:
Ödemeler Dengesi piyasalar TCMB

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