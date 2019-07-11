Ödemeler dengesi (2)

Bu dönemde, yurt içi bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 52 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 511 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti.

Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 138 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 369 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 204 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):