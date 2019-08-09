Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 581 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 192 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 130 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 322 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 368 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 270 milyon dolar net artış kaydetti.