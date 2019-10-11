Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 825 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 337 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 512 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasası 149 milyon dolarlık net satış yaptı.

Bu dönemde yurt içi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 47 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon dolar net artış kaydetti.