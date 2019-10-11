FİNANS

Ödemeler dengesi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta 825 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 825 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 337 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 512 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasası 149 milyon dolarlık net satış yaptı.

Bu dönemde yurt içi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 47 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise ağustos ayında bankalar, 1 milyar 762 milyon dolar, genel hükümet 430 milyon dolar ve diğer sektörler 175 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, ağustos ayında 254 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Ağustos 2019 Ağustos 2019 Ocak-Ağustos           A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.116 2.604 1.012 1.  İhracat 113.075 13.440 118.588 2.  İthalat 153.348 15.059 130.823    Mal Dengesi -40.273 -1.619 -12.235 3.  Hizmet Gelirleri 31.941 7.195 35.407 4.  Hizmet Giderleri 15.581 1.979 14.857    Mal ve Hizmet Dengesi -23.913 3.597 8.315 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.906 347 3.999 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.399 1.440 11.778    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -31.406 2.504 536 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 290 100 476 B. SERMAYE HESABI 62 9 29 C. FİNANS HESABI 439 1.559 -586 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.556 140 1.823 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.332 965 6.389 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.002 736 3.971 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.709 -601 4.309 11.1.  Hisse Senetleri -1.281 -512 434 11.2.  Borç Senetleri -428 -89 3.875 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.415 -571 8.409 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet 26 0 1 12.3.  Bankalar 9.146 748 7.356 12.4.  Diğer Sektörler 2.243 -1.319 1.052 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.911 -1.618 4.091 13.1.  Merkez Bankası 1.127 -14 554 13.2.  Genel Hükümet -253 -430 -1.025 13.3.  Bankalar 775 -947 -1.313 13.4.  Diğer Sektörler 7.262 -227 5.875   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -31.493 1.054 1.627 D. NET HATA VE NOKSAN 18.083 -800 2.593   GENEL DENGE 13.410 -254 -4.220 E. REZERV VARLIKLAR -13.410 254 4.220 14.  Resmi Rezervler -13.410 254 4.220 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div></div>
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