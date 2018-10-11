Ödemeler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdi

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Ödemeler dengesi, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

