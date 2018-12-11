FİNANS

Ödemeler dengesi Ekim’de 1.77 milyar dolar fazla verdi

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Ödemeler dengesi, Ekim ayında, 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.

İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Ödemeler dengesi, Ekim ayında, 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.
Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ekim ayında 466 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 6 milyon 167 bin dolar fazla verdi.
Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon dolar artarak 1.074 milyon dolar oldu.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre;
- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu.
- Portföy yatırımları 491 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 82 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 353 milyon dolar ve 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşirken, Genel Hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.
“Diğer yatırımlarda 2 milyar 605 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.
- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.
- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 383 milyon dolar ve 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
- Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlenmiştir.

Net hata noksan kalemi
Net Hata Noksan kalemi altında yer alan, kaynağı belirsiz girişlerin 10 aylık toplamı, Ekim ayındaki 355 milyon dolarlık kaynağı belirsiz girişin ardından, 15 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!
Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldıKaradeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı
Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Doğalgazda indirim sinyali

Doğalgazda indirim sinyali

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

TZOB çiftçilerle buluşuyor

TZOB çiftçilerle buluşuyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.