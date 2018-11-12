Ödemeler dengesi Eylül'de 1.83 milyar dolar fazla verdi

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Ödemeler dengesi, Eylül ayında, 2.0 milyar dolar olan beklentilere karşın, 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Eylül ayında ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.
Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.
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