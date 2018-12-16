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Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, yağmurun artmasıyla tarladaki ürünlerinin çürümemesi için telaşlı bir hasat sürecine başladı.

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, yağmurun artmasıyla tarladaki ürünlerinin çürümemesi için telaşlı bir hasat sürecine başladı.
Ödemiş'in 'Yiyin gari' sloganıyla cips reklamlarına konu olan ünlü patatesinde çiftçiyi sıkıntı bastı. Bir süredir yağmurun hakim olduğu kentte ürünün çürümesinden endişe eden çiftçiler, sıkıntılı bir hasat dönemine başladı. Çiftçiler, yağış nedeniyle çamura dönen tarlalardaki ürünü toplamaya çalışırken, patatesin tarladaki kilo fiyatının 1,5- 1,6 lira arasında değiştiği belirtildi. Çuvallanmış ürünün kilosunun ise 1,8- 1,9 liradan satıldığı dile getirildi. Rekoltenin düşüklüğüne dikkat çeken çiftçiler; mazot, gübre ve ilaç fiyatlarından dert yandı. Giderlerin arttığını belirten çiftçiler, devletten destek istedi.
ÜRETİCİ SIKINTILARINI ANLATTI
Ödemiş Ziraat Odası 2'nci başkanı olan çiftçi Tahir Balban, "Ödemiş'te dekar başına 3 ton patates çıkıyor. Yağışlar nedeniyle rekoltede büyük düşüş var. Köylü para kazanamıyor. Son zamanlarda gübreye ve ilaca yüzde 100, mazota ise yüzde 60 ila 70 zam yapıldı. Maliyet yükseldi. Çiftçi ancak geçen yılki borçlarını kapatıyor. Çiftçinin para kazanması için devletin bunu sübvanse etmesi gerekiyor. Mazot desteği ilan edildi, ancak yeterli değil. Geçen gün bir arkadaşımız 17 dönüm yer kazdı, 17 ton ürün çıkardı. Halbuki burada 100 ton mal çıkması gerekirdi" dedi. Çiftçinin sıkıntılarını anlatmayı sürdüren Balban, "Yazın bir ara patates fiyatları yükseldi. Devlet Suriye'den patates getirerek piyasayı kırdı. Ödemişli üretici, patatesini ya tarlada tutacak ya da depoya koyacak. Depoya koyduğu zaman stokçu mu oluyor? Ödemiş bir patates ambarıdır. Yağışlar nedeniyle sökümler geri kalmaya başladı. Tarlada bulunan patatesler zarar görüyor. Güneş açınca toprağın tekrar tava gelmesi 3-5 günü alıyor. 3-5 gün sonra bir daha yağmur yağınca sökümler gecikiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşı

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