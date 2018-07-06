FİNANS

Ödemiş'te karpuzun kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar düştü

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Ödemiş'te karpuzun kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar düştü

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli karpuz üretim yerlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karpuzun kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar geriledi.

İlçede yaklaşık 3 bin dekar alana ekilen ve 12 bin ton civarında üretimi yapılan karpuzun yaklaşık 10 gün önce başlayan hasadı devam ediyor.

Markette ve pazarda 1-1,5 lira arasında değişen fiyatlarda satılan karpuzun kilogramı tarlada 30-40 kuruşa kadar düştü.

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlenmez, karpuz hasadının devam ettiğini, üreticilerin ürünlerini 30-40 kuruş aralığında sattığını belirterek, fiyatların düşük olması nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.

Adana, Antalya, Manisa gibi yerlerde de hasadın yapıldığına değinen Dinlenmez, "Fiyatların düşmesinde bunun da sebebi var. Ödemiş karpuzu, toprak verimliliği nedeniyle çok lezzetlidir ve suludur. İlerleyen günlerde hasatta biraz daha yoğunluk olacak. Önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha düşmesi bekleniyor." dedi.

Karpuz üreticilerinden İbrahim Çınar, fiyatların düşük olmasından memnun olmadıklarını ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyorPegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor
BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldiBİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karpuz kuruş tarla

En Çok Okunan Haberler

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.