Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığının

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.