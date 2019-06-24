Odeon'un ilk dev uçağı Moskova'dan geldi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ODEON Tours'un filosundaki uçak sayısı, 3 adet Boeing 777-300'ün katılımıyla 16'ya yükseldi. Boeing 777-300'lerin ilki, 22 Haziran Cumartesi günü Moskova'dan Antalya'ya ilk uçuşunu yaptı. Diğer 777-300'ler temmuz sonunda uçuşlarına başlayacak.

2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'ye en çok turist getiren seyahat acentesi olan Odeon Tours, dünyanın en büyük uçakları arasında gösterilen 3 Boeing 777-300'ü filosuna kattı. Odeon Tours'un filosundaki uçak sayısı, yeni Boeing 777-300'lerle 16'ya yükseldi. Emirates Havayolları'ndan alınan üç yeni Boeing 777-300'den ilki 22 Haziran Cumartesi günü Moskova'dan çıkışlı ilk uçuşunu Antalya Havalimanı'na gerçekleştirdi. 492 yolcu kapasiteli 777-300, Antalya Havalimanı'nda törenle ve su takıyla karşılandı.

Odeon Tours Türkiye Genel Müdürü Ozan Somaklar, Emirates Havayolları'ndan alınan Boeing 777-300 tipi uçağın 478'i ekonomik, 14'ü business class olmak üzere toplam 492 yolcu kapasiteli olduğunu belirterek, “Filomuzdaki uçak sayısı yeni 3 adet 777-300'le birlikte 16'ya yükseldi. Bu uçaklardan ilki 22 Haziran Cumartesi günü Moskova'dan çıkışlı Antalya Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Diğer iki uçak ise temmuz ayı sonunda uçuşlarına başlayacak" dedi.

Filoya yeni katılan üç uçağın da Moskova-Antalya arasında hizmet vereceğini belirten Ozan Somaklar, Odeon'un son iki yıldır Türkiye'ye en fazla yabancı turist getiren seyahat acentesi olduğunu söyledi. Geçen yılki yabancı turist sayısının 1 milyon 524 bin, iç pazarla birlikte toplam 1 milyon 636 bin paksa ulaştıklarını açıklayan Somaklar, bu yıl da hedeflerinin geçen yılki rakamlar veya biraz üzerinde olduğunu dile getirdi.

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