FİNANS

OECD Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

OECD, ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahmini 2019 için yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a, 2020 için yüzde 3,4'ten yüzde 3'e düşürdü - Örgüt, 2019 büyüme tahminini ABD için 0,4 puan, Çin için 0,1 puan, Almanya için 0,2 puan aşağı yönlü revize etti - Türkiye ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahmini yüzde eksi 2,6'dan yüzde eksi 0,3'e güncellendi - OECD Başekonomisti Laurence Boone: - "Hükümetler, günümüzdeki düşük faizler nedeniyle doğan fırsatları değerlendirmeli ve altyapıya yatırım yaparak geleceğin ekonomisini desteklemeli"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.

OECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, dünya ekonomisi için mayıs ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 3,2'lik 2019 büyüme tahmini yüzde 2,9'a, yüzde 3,4'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 3'e düşürüldü.

Avro Bölgesi, Çin ve Hindistan'a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği raporda, ABD ekonomisi için bu yıl 0,4 puan düşüşle yüzde 2,4 ve gelecek yıl için 0,3 puanlık düşüşle yüzde 2 büyüme tahmininde bulunuldu.

Raporda, OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2020 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,0'e; Çin büyüme tahminini 2019 için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye; Almanya büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e, 2020 için yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya; Hindistan büyüme tahminini 2019 için yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a, 2020 için yüzde 7,4'den yüzde 6,3'e revize etti.

Örgüt, Japonya'nın büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 1'e yükseltirken, 2020 için yüzde 0,6'da sabit bıraktı.

OECD, G20’ye ilişkin büyüme tahminini de aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,1 gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyüme öngördü.

Raporda, büyüyen ticaret savaşlarının yatırım ve güven ortamını zedelediği vurgulanırken, halihazırda düşük seyreden küresel büyümenin artan politika belirsizliklerini derinleştirdiği kaydedildi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik sürecin tüm Avrupa için yarattığı tehlikelere işaret edilen raporda, "Sürece ilişkin takvim, usul belirsizlikleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali Birleşik Krallık'ı 2020'de resesyona sürükleyebilir. Aynı zamanda Avrupa'da da sektörel kesintilere yol açabilir." ifadesine yer verildi.

Raporda, Çin ekonomisindeki genel yavaşlama, yüksek borç ve bozulan kredi kalitesi arasında artan gerginliğin de küresel ekonomi açısından risk yaratan bir başka unsur olduğu belirtildi.

- Ticaret savaşları uyarısı

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda, küresel ekonominin ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, düşük büyümenin "endişe verici boyutta yerleşik” hale geldiğini belirtti.

Ticaret gerginliğinin tetiklediği belirsizliğin uzun vadeli hale geldiğini aktaran Boone, "Hükümetler, günümüzdeki düşük faizler nedeniyle doğan fırsatları değerlendirmeli ve altyapıya yatırım yaparak geleceğin ekonomisini desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye ekonomisi beklenenden güçlü büyüdü"

OECD raporunda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 daralacağı öngörüldü. Bu oran bir önceki raporda yüzde eksi 2,6 olarak tahmin edilmişti. Bu da Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde 2,3 puanlık iyileşmeye işaret etti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmin değiştirilmedi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilen raporda, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı.

Yatırımların daraldığı, kredi büyümesinin ise zayıf kaldığı belirtilen raporda, mali politikalardaki yumuşamanın büyümeyi 2020'de yüzde 1,5'in üzerine taşıyacağı ifade edildi.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyorMilyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brexit büyüme Çin OECD

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.