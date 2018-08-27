FİNANS

OECD bölgesinde büyüme genişledi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,5 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 oldu - İkinci çeyrekte büyüme oranı ABD ve Almanya'da bir önceki çeyreğe göre artış kaydederken, İtalya'da düştü

BERLİN (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,5 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 oldu.

OECD'nin 2018'in ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,5 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,6'ya yükseldi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,2'den yüzde 0,6’ya çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti.

Bu yılın birinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,5'den yüzde 1’e, Almanya'da da yüzde 0,4'den yüzde 0,5'e yükselirken, İtalya'da yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye düştü.

Fransa'da bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2 olan büyüme, ikinci çeyrekte değişmedi. İngiltere'de ise büyüme yüzde 0,2’den yüzde 0,4'e yükseldi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde büyüme, yüzde 0,4’de sabit kaldı.

Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 olmuştu.

OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,6 artan GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Büyüme, geçen yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde ABD, yüzde 2,8 ile dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
2.çeyrek büyüme OECD

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