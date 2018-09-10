OECD bölgesinde büyüme ivmesi Temmuz ayında zayıfladı

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Ekonomik aktivitede dönüş noktalarını 6-9 ay önceden öngörmek için tasarlanan Bileşik Öncü Göstergeler (CLI), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde büyüme ivmesinin Temmuz'da zayıfladığına işaret etti.

Almanya, Fransa, İtalya dahil olmak üzere tüm Euro Bölgesi ve İngiltere için öncü göstergeler Temmuz ayında gerilerken, Avrupa dışı büyüme, OECD üyelerinde ise öncü göstergeler istikrarlı büyüme ivmesine işaret ettiler.

Çin ve Hindistan gibi büyük gelişmekte olan ekonomiler için büyümenin ivme kazandığını ortaya koyan bileşik öncü göstergeler, Brezilya, Rusya ve Türkiye'de büyümenin gerilemesinin beklendiğini ortaya koydular.

OECD bölgesi için CLI Temmuz'da bir önceki aya göre 0.11 puan düşüşle 99.77, Euro Bölgesi için 0.14 puan kayıpla 99.7 olurken, Türkiye için ise 98.24 pandan 97.38 puana, Rusya için 100.35 puandan 100.20 puana geriledi.



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