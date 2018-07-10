OECD Bölgesi'nde işsizlik mayısta yüzde 5,2'ye geriledi

İSTANBUL (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerde işsizlik, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye geriledi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı üst üste 2 ay düşüş kaydetmiş oldu.

OECD'nin bugün yayımladığı rapora göre, küresel mali krizle birlikte Ocak 2013'te en üst seviyeye ulaşan işsiz kişi sayısı, söz konusu tarihten bu yana düşüş kaydetti.

OECD'ye üye ülkelerde işsizlik, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye indi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı üst üste 2 ay düşüş kaydetmiş oldu.

Rapora göre, OECD'ye üye ülkelerde şu anda 33,2 milyon işsiz bulunuyor. Söz konusu rakam, Nisan 2008'e göre 500 bin kişi fazla olmasına karşın Ocak 2013'e kıyasla 16,1 milyon kişi daha az anlamına geliyor.

Rapora göre, Avro Bölgesi'nde ise işsizlik oranı mayısta değişmeyerek yüzde 8,4'te kaldı.

- Genç işsizlik İspanya'da yüzde 33,8

OECD'ye üye ülkeler içerisinde mayısta en yüksek işsizlik 0,2 puanlık düşüş kaydetmesine karşın yüzde 15,8 ile İspanya'da gerçekleşti.