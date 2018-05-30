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OECD Ekonomik Görünüm raporu

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Raporda, Türkiye'nin bu yılın sonunda yüzde 5,1, 2019'da ise yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi

LONDRA (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5,1, 2019'da ise yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.

Merkezi Paris'te bulunan OECD'nin "2018 Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, Türkiye’nin bu yılın sonunda yüzde 5,1, 2019'da ise yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü belirtilerek, "2017 yılındaki güçlü büyümenin ve bu yılın bahar dönemindeki türbülansın ardından ekonomik büyüme yavaşlamaya başlıyor. Fakat büyüme, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 5 civarında kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayındaki erken seçimlere ilişkin belirsizliklerin ve devam eden bölgesel jeopolitik gerilimlerin risk oluşturduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Kur oranı yüksek seviyede oynaklığını koruyor. Politika faiz oranındaki dikkate değer artışa rağmen Türk lirası büyük ölçüde değer kaybediyor. Tüketici fiyat endeksi hedefin üzerinde. Güvenilir makroekonomik çerçeve, mevcut hassas ortamda güveni ayakta tutmak için büyük önemde. Orta Vadeli Ekonomik Program temkinli bir mali çerçeve sunuyor. En son parasal sıkılaştırma, parasal politika açısından daha güçlü bir kurumsal kredibilite desteklenmeli."

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- Küresel ekonomik büyüme güçlü

OECD raporunda, küresel ekonomik büyümenin artan ticaret ve yatırımlar ile güçlü seyrettiği belirtilerek, küresel ekonominin bu yılın sonunda yüzde 3,8, 2019 sonunda ise yüzde 3,9 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

G20 ülkelerinin 2018'de yüzde 4, 2019'de yüzde 4,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirilen raporda, ABD ekonomisinin 2018'de yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,4, 2019'da ise yüzde 1,3 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,2, 2019'da ise yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin 2018 sonunda yüzde 6,7, gelecek yılın sonunda ise yüzde 6,4 seviyesinde büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

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büyüme ekonomi OECD tahmin türkiye

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