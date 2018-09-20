OECD: Küresel büyüme için aşağı yönlü riskler yoğunlaşıyor

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşağı yönlü risklerin yoğunlaşmakta olduğu uyarısında bulundu. Türkiye için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5.1'den yüzde 3.2'ye düşüren OECD, 2019 için daha önce yüzde 5.0 olarak duyurduğu büyüme tahminini de yüzde 0.5'e indirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün düzenlediği toplantıda, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15. ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıkladı.

OECD'nin, bugün yayınlanan "Ara Dönem Global Ekonomik Görünüm" raporunda, görünümlerin özellikle gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında daha ayrışır olması ile daha az geniş tabanlı hale geldiğine işaret edildi ve "Politika desteki ve güçlü istihdam büyümesi yurt içi talebi desteklemeye devam ediyor, ancak gelişmekte olan ekonomiler finansal piyasa baskılarında artıştan kaynaklı ciddi ters rüzgarlar ile karşı karşıyalar"uyarısı yapıldı.

Raporda, ücret ve enflasyonun "hala şaşırtıcı şekilde düşük" olduğunu; ancak, bunların da yavaş yavaş yükselmeye devam edeceklerini öngördüklerini vurguladı.

OECD raporunda, 2018'in ilk yarısında global ticarette büyümenin, ticari gerilimlerin güven ve yatırım planları üzerinde negatif etkisine bağlı olarak yavaşladığına işaret edilerek, ek ticari sınırlamaların istihdama ve özellikle düşük gelirli hanehalklarının yaşam standartlarına zarar vereceği savunuldu.

"Gelişmekte olan ekonomilerdeki beklenenden hızlı para politikası normalleştirmesi veya ticari gerilimlerin derinleşmesi gelişmekte olan piyasa ekonomileri üzerinde daha fazla finansal piyasa baskısına yol açabilir" uyarısı da yapılan OECD raporunda, finansal krizden 10 yıl sonra, yüksek varlık fiyatlarının ve yüksek borç seviyelerinden kaynaklı kırılganlıkların finansal piyasalarda devam ettiği vurgulandı.

Reformların bankacılık sistemini güçlendirdiğini, ancak risklerin daha az sıkı denetlenen banka dışı kurululuşlara doğru kaydığına dikkat çekilen OECD raporunda, Euro Bölgesi'nde esnekliğin güçlendirilmesi için daha fazla bankacılık reformuna ve mali reforma ihtiyaç olduğu da ifade edildi.

Raporda Mayıs 2018'de yayınlanan Global Ekonomik Görünümü'nde büyüme projeksiyonlarını revize eden OECD, global ekonomi için 2018 büyüme tahminini yüzde 3.8'den 3.7'ye, 2019 beklentisini yüzde 3.9'dan 3.7'ye çekti.

G20 ekonomileri için 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini yüzde 4.0 ve 4.1'den 3.9 ve 3.8'e indiren OECD, Euro Bölgesi için beklentilerini de yüzde 2.2 ve 2.1'den 2.0 ve 1.9'a düşürdü.

Türkiye için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5.1'den yüzde 3.9'a düşüren OECD, 2019 için daha önce yüzde 5.0 olarak duyurduğu büyüme tahminini de yüzde 0.5'e indirdi.

OECD, Arjantin için 2018 büyüme tahnminini yüzde 2.0'dan yüzde 1.9 daralma olarak değiştirirken, 2019 yılı için sadece yüzde 0.1 büyüme olacağı tahmininde bulundu.

