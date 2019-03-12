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OECD sayısal uçurumu kapatma, yetenkleri geliştirme ve veri erişimini geliştirme çağrısı yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijitalleşmenin, hükümetlerin iş dünyasını dijitalleşmeye hazırlamak için daha fazla çaba göstermesi halinde, ekonomiler ve toplumlara faydalı olacağına işaret ederek, "sayısal uçurumu kapatma, yetenkleri geliştirme ve veri erişimini geliştirme çağrısı" yaptı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijitalleşmenin, hükümetlerin iş dünyasını dijitalleşmeye hazırlamak için daha fazla çaba göstermesi halinde, ekonomiler ve toplumlara faydalı olacağına işaret ederek, "sayısal uçurumu kapatma, yetenkleri geliştirme ve veri erişimini geliştirme çağrısı" yaptı.
OECD’nin Going Digital Zirvesi’nde (Dijitalleşme) internet kullanıcılarının giderek arttığını ancak bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında çalışan ve kimi ülkelerde internet erişimi olan kadın sayısının erkeklere göre geride kaldığı belirtildi.
Dijital dönüşümün yaşamın her yönünü etkilediğini vurgulayan OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, “Dijital dönüşüm sosyal ve ekonomik etkileşimleri yeniden tanımlarken, işler, yetenekler, mahremiyet ve güvenlik ile ilgili endişeleri artırıyor ve politika çerçevelerimizi test ediyor. nsanların gizliliğini, güvenliğini, rekabetini veya eşitliği içeren diğer endişeleri bir arada belirtmek için insanların refahlarını büyük ölçüde artırabilecek inovasyonları dengelemeye çalışıyoruz” dedi ve ekledi: “Dijital dönüşümü doğru bir şekilde gerçekleştirme sorumluluğumuz var, böylece teknoloji herkesin yaşamını güçlendirir ve geliştirir.”
OECD araştırmasının bulguları şöyle sıralandı:
- Nesnelerin İnterneti o kadar hızlı büyüyor ki 2022 yılına kadar dünyadaki her insan için üç cihaz bağlanacak. Ancak ağ kapasitesi genellikle geride kalıyor. OECD bölgesinde 100 kişi başına sadece yedi fiber aboneliği var. Rekabeti teşvik etmek ve altyapıya, özellikle de elyaf yatırımlarına engelleri kaldırmak erişimi arttırmaya yardımcı olabilir.
- Çoğu kişi, firma ve hükümet birbirine bağlı, ancak sadece birkaçı ileri düzey kullanıcılar. Küçük firmaların sadece yüzde 11'i büyük firmaların yüzde 33'üne kıyasla büyük veri analizi yapmaktadır. Hükümetler, BİT'lere ve becerilere yatırım yaparak dijital araçların daha karmaşık kullanımını teşvik edebilir.
• Yenilikçilik giderek daha dijital ve veri odaklı olmakla birlikte, tüm ülkeler aynı şekilde yenilik yapmamakta. 2013-16 yıllarında, OECD ülke patentlerinin yaklaşık yüzde 33'ü, Çin'deki yaklaşık yüzde 60'ına kıyasla BİTlerden geldi. Hükümetler, girişimciliği teşvik ederek, temel araştırmaları destekleyerek ve Ar-Ge, patent ve yazılımlara yatırım yaparak inovasyonu artırabilir.
- Dijital dönüşüm iş dünyasını değiştiriyor. OECD tahminleri, otomasyonun gelecekteki tüm işlerin neredeyse yarısını etkileyebileceğini gösteriyor, ancak son on yılda yaratılan on işten dördü dijital yoğun sektörlerde gerçekleşti. Hükümetlerin, azalan iş alanlarından genişleyen alanlara doğru geçişleri sağlaması ve bir yandan esneklik ve mobilite ile diğer yandan iş istikrarı arasında denge kurulması hayati önem taşıyor.
- Güven, dijital dönüşümün temelini oluşturuyor, ancak İnternet kullanıcılarının neredeyse üçte biri sosyal ve profesyonel ağlara güvenmiyor ve AB vatandaşlarının yüzde 15'i güvenlik endişeleri nedeniyle çevrimiçi alışveriş yapmıyor veya banka kullanmıyor. Dijital güvenlik risk yönetimi ve çevrimiçi tüketici korumasının iyileştirilmesi stratejik öncelikler olmalı.
- Dijital teknolojiler ve veriler, ülkelerin rekabet etme, ticaret yapma ve yatırım yapma şeklini değiştiriyor. Örneğin, en yoğun dijital sektördeki firmalar, diğer firmalardan yüzde 55 daha yüksek bir markaya sahipler ve dijital operasyonlara ağırlık veren firmaların sınır ötesi kazanımları, 2007-15 yıllarında diğer sektörlerden 20 puan daha fazla artış gösterdi. Ticaret ve yatırım önündeki engelleri azaltmak ve değişen dinamikleri ele almak, pazarın daha açık olmasını teşvik edebilir.

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