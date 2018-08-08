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OECD ve Avro Bölgesi'nde büyüme ivmesi yavaşlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

OECD geneli, Kanada, İngiltere ve Avro Bölgesi'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi

LONDRA (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin geneli, Kanada, İngiltere ve Avro Bölgesi’nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

OECD'den yapılan açıklamada, OECD’nin bileşik öncü göstergesine (CLI) göre, OECD geneli, Kanada, İngiltere ve Avro Bölgesi'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü, Almanya, Fransa ve İtalya'da da benzer şekilde büyüme ivmesinin yavaşladığını gösteren bir görünümün söz konusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, endekse göre, ABD ve Japonya’ya ilişkin verilerin istikrarlı büyümeye işaret ettiği vurgulandı.

Endeks verilerinin Çin ve Hindistan’da büyümede ivmelenmeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, Brezilya ve Rusya’da ise büyümede ivme kaybı olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği büyüme ivme OECD

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