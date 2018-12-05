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OECD'de en yüksek vergi geliri Fransa'da

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

OECD'nin ülke bazlı gelir istatistiklerine göre, OECD ülkelerinde ortalama GSYH'ye oranla vergi gelirleri, 2016'da kaydedilen yüzde 34 seviyesinden geçen yıl yüzde 34,2'ye yükseldi - Fransa, yüzde 46,2 ile vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı en yüksek ülke konumunda bulunuyor

LONDRA (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ekonomilerin GSYH'ye oranla vergi gelirlerinin artış kaydetmeye devam ettiğini belirterek, en yüksek vergi gelirinin Fransa’da elde edildiğini açıkladı.

OECD'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı ülke bazlı gelir istatistiklerine göre, gelişmiş ekonomilerin GSYH'ye oranla vergi gelirleri artış kaydetmeye devam ediyor.

OECD ülkelerinde ortalama GSYH'ye oranla vergi gelirleri, 2016'da kaydedilen yüzde 34 seviyesinden geçen yıl yüzde 34,2'ye yükseldi.

Son verilerle birlikte OECD ülkelerinin ortalamasında GSYH'ye oranla vergi gelirleri, 2000 yılındaki yüzde 33,8’lik zirveyi aştı.

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- En yüksek vergi geliri Fransa ve Danimarka'da

OECD verilerine göre, 2017 yılında Fransa, yüzde 46,2 ile vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı en yüksek ülke konumunda bulunuyor.

Vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı en yüksek ikinci ülke, yüzde 46 ile Danimarka, üçüncü ülke ise yüzde 44 ile İsveç olarak belirlendi.

Vergi gelirlerinin GSYH'ye oranında İtalya yüzde 42,4 ile dördüncü, Yunanistan 39,4 ile beşinci, Hollanda yüzde 38,8 ile altıncı, Macaristan yüzde 37,7 ile yedinci, Almanya yüzde 37,5 ile sekizinci, Çekya yüzde 34,9 ile dokuzuncu ve Portekiz yüzde 34,7 ile onuncu sırada bulunuyor.

Türkiye'de ise GSYH'ye oranla vergi gelirleri, yüzde 24,9’luk paya sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa OECD vergi geliri

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