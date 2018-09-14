OECD'den 2008 finansal krizi itirafı

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda yanıldıklarını itiraf etti.

Gurria, Paris'te bulunan OECD Genel Merkezinde düzenlenen "Lehman Brothers'in çöküşünden 10 yıl sonra" başlıklı toplantıda konuştu.

Haziran 2007'de OECD Genel Sekreteri olarak görevdeki ilk yılının sonunda yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Mevcut ekonomik durum, birçok bakımdan geçmiş yıllara göre daha iyi." tanımını yaptıklarını hatırlatan Gurria, gidişatı göremediklerini ve yanıldıklarını söyledi.

Gurria, aynı dönemde riskli bir durumda olan ABD emlak sektörü hakkında da olumlu görüşler sarf ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi 10 yıl sonra bu satırları okumak kendi kalbime bir bıçak saplamak gibi." şeklinde konuştu.

Mali çevreleri yönlendiren baskın düşüncenin o dönemdeki ekonomik gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gurria, "Bu nedenle başımıza geleni göremedik. Ekonomistler bu krizin yaklaşmakta olduğunu önceden görmeliydi. Bunu itiraf etmeliyiz." dedi.