OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor

ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve gelir seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Sosyal maksatlı projeler kapsamında orman köylülerine dam örtülüğü, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, kat kaloriferi sistemi gibi projelerle destek sağlanıyor. Faizsiz kredilerle oluşturulan desteklerin geri dönüşü, yılda bir taksit olmak üzere proje türlerine göre 3 ile 7 yıl arasında değişiyor.

Sosyal projelerle orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da ormana baskının azaltılması hedefleniyor.

- Geçen yıl 182,55 milyon lira destek verildi