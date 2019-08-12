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OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor - Mikrokrediler, gelir getirici özelliğinin yanında bölgesel çapta kültürel değerlerin canlanmasına da olanak sağlıyor - Bu kapsamda Burdur'un Gölhisar ilçesindeki kadınlara, yöreye ait "İbecik bezi" işlemesi amacıyla 20 bin lira mikrokredi desteği verildi

ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve gelir seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Sosyal maksatlı projeler kapsamında orman köylülerine dam örtülüğü, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, kat kaloriferi sistemi gibi projelerle destek sağlanıyor. Faizsiz kredilerle oluşturulan desteklerin geri dönüşü, yılda bir taksit olmak üzere proje türlerine göre 3 ile 7 yıl arasında değişiyor.

Sosyal projelerle orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da ormana baskının azaltılması hedefleniyor.

- Geçen yıl 182,55 milyon lira destek verildi

Ekonomik maksatlı projeler çerçevesinde de büyük ve küçükbaş hayvancılık, fenni arıcılık, seracılık, kültür mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği alanlarında destekler veriliyor.

Bu projelerle orman köylüsünün yeni tarım uygulamalarıyla buluşturulması, gelir seviyesinin iyileştirilmesi, istihdama katkı sağlanması, kırsal alandan şehirlere göçün önlenmesi ve ormana baskının azaltılması hedefleniyor.

Hayvancılık ve fenni arıcılıkta sağlanan kredi desteklerinde faiz kaldırılırken seracılık, kültür mantarcılığı, meyve yetiştiriciliği, mikrokredi gibi diğer ekonomik maksatlı projelerde de Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı faizin yedide biri oranında yıllık faiz uygulanıyor.

Geçen yıl 8 bin 519 aileye 146,04 milyon lira kredi, 36,51 milyon lira hibe olmak üzere 182,55 milyon lira destekte bulunuldu. Bu yıl da orman köylüsüne 186 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

- Ekonomik desteklerin yüzde 20'si hibe

ORKÖY kapsamında ekonomik nitelikli olarak verilen desteklerde yüzde 20 hibe uygulanıyor.

ORKÖY mevzuatına göre sadece ev kadınlarına yönelik uygulanan mikrokredi, gelir getirici faaliyette bulunmak üzere küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan ve orman köylerinde ikamet eden dar gelirli ev hanımlarına imkan sağlamak amacıyla veriliyor.

Mikrokredi kapsamında geçen yıl Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik köyünde 4 ev kadınına bin lira hibe, 4 bin lira kredi olmak üzere kişi başı 5 bin lira, toplamda 20 bin lira "İbecik bezi" işlemesi konusunda ORKÖY desteği verildi.

Böylelikle kadınlar, geleneksel İbecik bezini yeniden canlandırmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları konusunda destekleniyor.

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İbecik Bezi Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı

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