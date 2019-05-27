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Öğren ve Dönüş Programı tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin: - "Yalın üretim metodunu üretim tesislerimizde ciddi şekilde uygulamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz" - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Öğren ve Dönüş Programı'nın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayabildiğimiz zaman Türkiye bu zor coğrafyada ilelebet payidar olacak"

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, yalın üretim metodunun Türkiye'deki üretim tesislerinde ciddi şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Bunu yaptıktan sonra dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz." dedi.

Çetin, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrika'da düzenlenen "Öğren ve Dönüş Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişebilmesi için üretimin önemli olduğunu söyledi.

Ürün ve hizmetlerin uluslararası piyasalarda satışa sunulabilmesi için küresel oyuncuların ürettiği fiyatta imalat yapılması gerektiğini dile getiren Çetin, "Ülkemizin refah seviyesini artırmak için mutlaka ihracata yönelmemiz, dış piyasalarda ürünlerimizi satabiliyor olmamız lazım." diye konuştu.

Çetin, ürünlerin küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi ve sermayenin verimli kullanılması gerektiğine işaret etti.

Verimliliğin sağlanması için teknolojinin de üretime dahil edilmesinin önemine değinen Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Rakiplerimizle aynı seviyeye gelmemiz için daha fazla çalışmamız lazım. Yalın üretim metodunu üretim tesislerimizde ciddi şekilde uygulamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz."

Çetin, Öğren ve Dönüş Programı'ndan faydalanan sanayicilerin eğitimleri aldıktan sonraki durumlarının takip edilmesinin önemine işaret etti.

Programa talebin artmasını beklediklerini kaydeden Çetin, söz konusu talebi karşılamak için üniversiteler ve sanayi bünyesinde uzmanlar yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

- Firma başına 100 bin doların üzerinde katkı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve yüksek potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, 5-10 yılda bir Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Bu sıkıntıların cari açıktan kaynaklandığını anlatan Özdebir, "Cari açık veren ve başkalarının tasarruflarına ihtiyaç duyan ekonomi olmasaydık, bu sıkıntıları yaşamazdık. Bölgemizde daha güçlü bir ülke olurduk." dedi.

Özdebir, Türkiye'de üretilen her 100 liralık malın 60 liralık kısmının ithal edildiğini ve ürünlerde verimliliğin düşük olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Model Fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Daha önce Öğren ve Dönüş Programı'nın fragman eğitimlerine ilgi gösteren 8 işletmemiz bu programdan yararlanacak. Programla, firma başına 100 bin doların üzerinde katkı sağlayacağız. Bu uygulamanın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayabildiğimiz zaman Türkiye bu zor coğrafyada ilelebet payidar olacak."

- "Üretim kaynaklarının verimli kullanılması önem kazandı"

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Aktaş da kuruluşundan itibaren Türkiye'nin en güçlü OSB'lerinden olduklarını ifade etti.

Küreselleşmeyle iç ve dış pazarda rekabetin acımasız bir hal aldığını dile getiren Aktaş, "Girdi maliyetlerinin artması, yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle, yenilikçilik önemli hale geldi." diye konuştu.

Aktaş, üretimde kaynakların verimli kullanılmasının önem kazandığına işaret ederek, üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, veriminin artırılması gerektiğini belirtti.

- Program hakkında

Öğren ve Dönüş Programı'nın pilot uygulaması için Ankara’dan 8 firma belirlendi. Programa katılacak bu firmaların seçiminde kesikli üretim tekniği uygulamaları, belirli büyüklüğe ve yalın dönüşüm projesi uygulayabilecek temel yetkinlik ve kapasiteye sahip olmaları gibi kriterler arandı.

Pilot programın etkili şekilde uygulanması için firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilecek, düzenli firma ziyaretlerinin yapılarak projelerdeki ilerleme izlenecek, sonraki adımlar için dönüşüm liderlerine ev ödevi verilecek ve firma sahip ve yöneticileriyle toplantılar düzenlenecek.

Proje sonunda firmaların yalın üretim kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması hedefleniyor.

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Ankara Model Fabrikası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Öğren ve Dönüş Programı Tanıtım Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlı verimlilik

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