FİNANS

Öğrenciler ABD'den 3 ödülle döndü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Öğrenciler ABD'den 3 ödülle döndü

Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda mücadele eden öğrenciler aldıkları derecelerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından her yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması düzenleniyor.

Yarışmada başarılı olan öğrenciler, 2000 yılından bu yana Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda Türkiye adına mücadele ediyor.

Bu yıl mayıs ayında ABD'nin Pittsburgh kentinde, 83 ülkeden bin 100'den fazla projenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'den 9 proje yarıştı.

Söz konusu yarışma kapsamında, Türkiye'den Berna Akdeniz ile Leyla Al Masoud'un biyoloji konusunda hazırladığı "Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" projesi üçüncülük, Melih Şahin'in matematik alanında hazırladığı "Kuvvet Fark Üçgenleri ile Dizilerin Genel Terimlerinin Formülüzasyonu ve Asal Sayılarla Olan İlişkisi" projesi dördüncülük ve Atalay Kutlay'ın kodlama konusunda hazırladığı "RDS Teknolojisiyle Uzun Menzilli Wi-Fi Ağlarına Alternatif Ağ Modeli Oluşturulması" projesi özel ödül kazandı.

Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanan öğrenciler, ödül aldıkları alanla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) belirtilen bölümlere sınavsız olarak yerleştirme veya ek puan uygulamasından yararlanabiliyorlar. Öte yandan söz konusu yarışmada dereceye giren öğrenciler, TÜBİTAK Yurtiçi Lisans Burs Programı'ndan da faydalanabiliyor.

PARTNERInstagram'da erkekleri böyle kandırıyorInstagram'da erkekleri böyle kandırıyor
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştuFerrero fındık Trabzon basınıyla buluştu
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.