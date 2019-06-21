Öğrencilerden sokak hayvanlarına yönelik tasarım

Çeşitli fiziksel engellere sahip hayvanların da bulunduğu merkezde, öğrenciler projelerini tasarlarken bu hayvanların özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu.

Projelerin tasarım aşamasında, ürünlerin mevsim şartlarına uygun, dayanıklı ve fonksiyonel olması gibi çeşitli kriterlerin sağlanmasına özen gösterilirken, bu kapsamda geliştirilen ürünler, Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi'nde konumlandırıldı.

Hayvanlar için, farklı fonksiyonel özelliklere sahip kulübe, mama yeri, dinlenme ve gölgelenme alanları öğrenciler tarafından tasarlandı.

- "Sokak hayvanları hakkında bilinç oluşturulmalı"

AA muhabirine tasarımlara ilişkin bilgi veren öğrencilerden İzgi Kemiksizoğlu, projelerini, grup arkadaşlarıyla ateşli silahla yaralanması sonucu iki ön bacağı ampute edilmiş "Herkül" isimli köpeğin ve ona benzer ihtiyaçları bulunan hayvanların kullanması için geliştirdiklerini belirtti.

Ekip olarak Herkül’ün hareketlerini gözlemlediklerini ifade eden Kemiksizoğlu, "Herkül, iki bacağı olmadığı için kolay yoruluyor ve dinlenme şansı olmuyor. Bu yüzden gölgelenebileceği alanın yanı sıra göğüs desteği de yaptık. Arka ayaklarının üstünde ortalama köpek boyutundan daha büyük olduğu için de kulübesinin kapısını yüksek tasarladık." dedi.

Furkan Arca da diğer projelerde, tasarımların, hayvanlara hareket özgürlüğü sağlaması, kolay temizlenmesi, yalıtımı, kolay kurulum ve seri üretime yönelik olması, farklı hava şartlarına uygunluğu, hafifliği, dayanıklılığı ve düşük maliyeti gibi değişik özelliklerin öne çıktığını kaydetti.

Sokak hayvanları hakkında bir bilinç oluşturulması gerektiğine değinen Arca, "Projelerimizle sosyal tasarım yapmış oluyoruz. Tasarımın sadece ürünleri daha çok satmak amacıyla değil, toplumsal fayda oluşturmak için de olabileceğini göstererek, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.