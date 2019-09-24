Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında, mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını artırmak amacıyla iş birliği protokolüne imza atıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, kurumda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu protokolün kurum ve bakanlık arasında yapılan ilk iş birliği olmadığını söyledi.

Yeni protokolün biraz daha kapsamlı ve ileriye dönük bir iş birliğini içerdiğini belirten Asan, protokolün, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in girişimleriyle geliştiğini ifade etti. Asan, "Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir camia. Tamamını tek bir projeyle yönetmek kolay değil. Buna benzer projeleri zaman içinde genişletmeyi düşünüyoruz." dedi.

Protokolle, tasarım, patent ve faydalı model alanlarında başvuruların nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceklerini anlatan Asan, hedeflerinin bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu bildirdi.