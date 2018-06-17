Öğrencileri için yaptı, Senegal'e sattı

ERDAL ÇELİKEL - Öğretmen kökenli girişimci Haluk Ateşer, kapı çarpmaları gibi durumlarda öğrencilerin yaralanmalarını önlemek için geliştirdiği sabitleme kilit sistemini ihraç etme başarısı gösterdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimini sürdüren Ateşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni ve idareci olarak Ankara'daki çeşitli köy okullarında görev yaptığını söyledi.

Öğrencilerin kapı çarpmalarından kaynaklı yaralanmalarının sistemi geliştirmek için kendisine fikir verdiğini anlatan Ateşer, kapı sabitleme sistemi projesinin 2010'da ortaya çıktığını kaydetti. Ateşer, "Temelli TOKİ okulunda çalışırken kapılardan çok ciddi rahatsızlık duyuluyordu. Yaralanma olayları had safhadaydı. Daha kalabalık okullarda çok daha ciddi yaralanmalar yaşandığını tespit ettik. Bunun üzerine kapıları zararsız hale getirmeyi düşündüm ve 2010'da ürünün ilk prototipini ürettim." diye konuştu.

Ürünün patentini 2013'tet aldığını aktaran Ateşer, bir miktar borçlanarak başlangıçta 150-200 adet ürün ürettiğini söyledi. Bu ürünleri bazı okullara monte ettiğini aktaran Ateşer, "Hepsinde aynı sonucu aldık. 2014'te ben küçük küçük maaşımdan artanlar ve ailemin desteğiyle minik bir sermaye oluşturdum. Bu sermayeyi de fason üretim için kullandım." dedi.