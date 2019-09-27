FİNANS

Öğrencileri "uçuracak" proje örnek oldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

ODTÜ-TUSAŞ Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi, Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü getirdi - Mühendislik öğrencilerinin geliştireceği 2 kişilik prototip uçak, TUSAŞ tarafından imal edilecek ve şirketin test pilotlarınca uçurularak test edilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinin tasarladıkları uçağı gökyüzüyle buluşturmalarını amaçlayan üniversite-sektör iş birliği projesi ödüllendirildi.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nde Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme başlıklı başvurusu ile ODTÜ'ye verildi.

Projede, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Ozan Tekinalp (proje yöneticisi), Prof. Dr. Altan Kayran, Prof. Dr. Dilek Funda Kurtuluş, Doç. Dr. İlkay Yavrucuk, Doç. Dr. Demirkan Çöker, Doç. Dr. Ercan Gürses, Prof. Dr. Yavuz Yaman; Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Erhan İlhan Konukseven, Prof. Dr. Haluk Aksel; Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu ve Doç. Dr. Ece Güran Schmidt görev alıyor.

Mühendislik bölümü öğrencileri proje kapsamında uçak tasarımı, üretimi, montajı, yer ve uçuş testi ile sözleşme ve program yönetimi alanlarında yetiştirilecek, tüm bu süreçleri deneyimleyecek. TUSAŞ kaynaklarıyla yürütülen projede çalışan öğrencilere ücret ödeniyor.

Proje sonunda 2 kişilik prototip uçak geliştirilmesi ve üretilmesi hedefleniyor. Tasarımı tamamlanan uçak TUSAŞ tarafından imal edilecek, şirketin test pilotlarınca uçurularak test edilecek.

Savunma ve havacılık sanayisi için uçak tasarım alanında kalifiye mühendis yetiştirilmesi amaçlanan projeyle ayrıca TUSAŞ'a "VLA (Very Light Aircraft/Çok Hafif Uçak) kategorisinde" kabiliyet kazandırılması öngörülüyor.

Kritik tasarım aşamasına geçmek üzere olan projede geliştirilecek uçak, tek ve pistonlu motora, sabit iniş takımına sahip.

Maksimum kalkış ağırlığı 750 kilogram olacak uçak, 7 bin 500 fit maksimum operasyon irtifasına çıkacak. Uçak 500 kilometre menzil, irtifada 3 saat havada kalma 81 Kts maksimum seyir hızıyla görev yapacak.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldıBakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çok hafif uçak havacılık ODTÜ TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Depremden sonra o süre uzatıldı

Depremden sonra o süre uzatıldı

Akaryakıtta büyük indirim

Akaryakıtta büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altında ayar vurgunu

Altında ayar vurgunu

Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı

Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı

Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Dealogic-Küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Dealogic-Küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.