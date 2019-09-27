Projede, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Ozan Tekinalp (proje yöneticisi), Prof. Dr. Altan Kayran, Prof. Dr. Dilek Funda Kurtuluş, Doç. Dr. İlkay Yavrucuk, Doç. Dr. Demirkan Çöker, Doç. Dr. Ercan Gürses, Prof. Dr. Yavuz Yaman; Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Erhan İlhan Konukseven, Prof. Dr. Haluk Aksel; Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu ve Doç. Dr. Ece Güran Schmidt görev alıyor.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nde Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme başlıklı başvurusu ile ODTÜ'ye verildi.

Mühendislik bölümü öğrencileri proje kapsamında uçak tasarımı, üretimi, montajı, yer ve uçuş testi ile sözleşme ve program yönetimi alanlarında yetiştirilecek, tüm bu süreçleri deneyimleyecek. TUSAŞ kaynaklarıyla yürütülen projede çalışan öğrencilere ücret ödeniyor.

Proje sonunda 2 kişilik prototip uçak geliştirilmesi ve üretilmesi hedefleniyor. Tasarımı tamamlanan uçak TUSAŞ tarafından imal edilecek, şirketin test pilotlarınca uçurularak test edilecek.

Savunma ve havacılık sanayisi için uçak tasarım alanında kalifiye mühendis yetiştirilmesi amaçlanan projeyle ayrıca TUSAŞ'a "VLA (Very Light Aircraft/Çok Hafif Uçak) kategorisinde" kabiliyet kazandırılması öngörülüyor.

Kritik tasarım aşamasına geçmek üzere olan projede geliştirilecek uçak, tek ve pistonlu motora, sabit iniş takımına sahip.

Maksimum kalkış ağırlığı 750 kilogram olacak uçak, 7 bin 500 fit maksimum operasyon irtifasına çıkacak. Uçak 500 kilometre menzil, irtifada 3 saat havada kalma 81 Kts maksimum seyir hızıyla görev yapacak.

